Psichiatra minacciata con una pistola da un paziente

Minacciata con una pistola da un paziente psichiatrico. E' accaduto al Centro di Salute mentale di Secondigliano, a Napoli. Vittima una professionista in servizio presso la struttura sanitaria. Lei ed un'infermiera che si trovava con lei sono riuscite a scappare al piano di sopra e a chiedere aiuto.

'La devo uccidere'. Così il paziente con disturbi della personalità ha urlato nel centro di salute mentale di Secondigliano quando il giorno prima dell'aggressione non ha trovato la psichiatra che lo teneva in cura. Si è ripresentato il giorno dopo con una pistola, che solo successivamente si è appreso era a salve, minacciando i presenti.

Quando la psichiatra e un'infermiera sono scappate, lui ha esploso un colpo a una gamba di un infermiere che per fortuna è rimasto illeso. La Polizia, chiamata dai sanitari, ha bloccato l'uomo e l'ha disarmato. In ambulanza, denunciano i dirigenti dell'Asl, ha molestato la psichiatra che con grande spirito di servizio ed abnegazione lo stava accompagnando all'Ospedale del Mare. "Un fatto incredibile, veramente una violenza che non si può definire - spiega la direttrice del dipartimento di Salute Mentale, la dottoressa Luisa Russo - nei confronti di una donna che ha dimostrato una straordinaria professionalità e fermezza nonostante lo choc per l'aggressione". La vicenda dimostra, sottolinea la direttrice, "che servirebbe un aiuto da parte delle forze dell'ordine e della magistratura". Nessun filtro per entrare nel centro, nemmeno una guardia giurata. "Quest'uomo non lo chiamerei paziente psichiatrico. Sarebbe - dice la Russo - un'offesa a tantissimi pazienti che vivono la malattia con dignità. E' un paziente con disturbi della personalità", sul quale si stanno compiendo accertamenti per capire se abbia agito anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Pronto l'intervento della Polizia di Stato. Si è proceduto al ricovero del paziente che ha problemi psicopatologici. "La nostra dottoressa, ancora sotto shock, ma con un grande spirito di servizio - dice il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva - ha accompagnato il paziente in ambulanza sino all'Ospedale del mare. Un comportamento encomiabile che, ancora una volta, la dice lunga sulla professionalità e sulla qualità umana del nostro personale».

Verdoliva, oltre a ribadire il proprio sostegno e la vicinanza della direzione strategica a quanti subiscono violenza in servizio, ringrazia anche le forze dell'ordine per il lavoro che ogni giorno svolgono "rendendo più sicuri i presidi". Anche nel corso del trasporto verso l'Ospedale del mare, sottolinea l'Asl, "il paziente ha tenuto atteggiamenti" non consoni nei confronti della psichiatra.

L'uomo è stato visitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del mare e poi ricoverato nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco per ulteriore approfondimento psicodiagnostico. I direttori delle Unità di Salute Mentale di Napoli - unitamente al direttore del Dipartimento di Salute Mentale - si riuniranno stamattina presso il Centro di Salute Mentale dì Secondigliano per esprimere sostegno alla collega e fare il punto della situazione. "Abbiamo messo a disposizione della nostra dottoressa un avvocato penalista per sporgere querela di parte e siamo pronti a costituirci parte civile in un eventuale processo", conclude Verdoliva.

Agenzia ANSA Psichiatra minacciata,domani vertice dipartimenti Salute mentale - Campania Dopo la riunione di stamane alla struttura Secondigliano gli psichiatri napoletani, sotto choc per le minacce alla loro collega, parteciperanno domani a Roma al tavolo di lavoro promosso con le istituzioni per rimettere la salute mentale al centro dell'age... (ANSA)

Il direttore del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche di Forlì-Cesena a nome del board di 100 dipartimenti di Salute mentale italiani dopo il caso dell'aggressione alla psichiatra napoletana, sottolinea come "La questione della violenza nelle sindromi psichiatriche deve essere trattata con equilibrio. Le persone affette da disturbi psichici sono più spesso vittima che non autori di reati. I reati subiti dai pazienti psichiatrici sono quattro volte più numerosi quelli da loro commessi. Parte significativa di quei reati che nel nostro ordinamento giuridico, creano il presupposto della non imputabilità, parziale o totale, sono stati piuttosto commessi da persone alle quali è stato al massimo riconosciuto una diagnosi di "disturbo antisociale di personalità". E' ora di disconoscere questa sindrome come sindrome psichiatrica e di restituirle il suo contenuto più appropriato di specifico profilo criminale per il quale non sussistono presidi medici idonei né di tipo farmacologico e né di tipo psicoterapeutico".



"La Salute mentale - conclude Claudio Zanon direttore scientifico di Motore Sanità che nel lontano 1974 ha partecipato ad una ricerca sul campo sulla malattia mentale ed i manicomi - non è una questione ideologica - la cosiddetta legge Basaglia fu elaborata da un gruppo con relatore Bruno Orsini, democristiano medico e sottosegretario, che mediò tra posizioni estreme e portò all'approvazione di tutti i partiti di una legge che ridiede diritti e dignità ai pazienti e permise una chiusura progressiva e ventennale dei manicomi terminata dall'allora ministro Rosi Bindi. Basaglia, contrario all'inizio, la riconobbe in seguito come la " migliore legge possibile.

L'attuale scenario epidemiologico è completamente diverso da quello di 50 fa. Emergono con forza bisogni di cura legati alla problematicità dell'adolescenza e dell'ingresso nella vita adulta, con manifestazioni psicopatologiche di tipo comportamentale inerenti la sfera della regolazione delle emozioni. Appartengono a questa vera e propria ondata, aggravata dalla pandemia, i tentativi di suicidio, l'autolesionismo, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi di personalità borderline. La comorbidità con l'abuso di sostanze ha modificato il decorso anche delle patologi tradizionali".