Aeronautica, 30mila visitatori al 9° stormo di Grazzanise

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Il 9° stormo dell'Aeronautica Militare di Grazzanise lo scorso week end è stato letteralmente invaso da tantissime persone - circa 30mila - che, pur sfidando la variabilità delle condizioni climatiche, non hanno perso l'opportunità di godersi le sorprendenti attrazioni ed esposizioni allestite presso il 9° Stormo in occasione dell'attesissimo Open Day.

Simulatori di volo, intrattenimento a tema motoristico, velivoli in mostra statica, proiezioni, arrampicate, laboratori scientifici a tema aerospaziale, percorsi esperienziali e numerose altre sono state le attrazioni che il 9° Stormo ha messo a disposizione dei tanti appassionati del mondo aeronautico che sono accorsi ininterrottamente per l'intero fine settimana. Adulti, bambini e tanti gruppi di giovani accolti dal comandante colonnello Pilota Massimo Luigi Valente, che per l'intero weekend si sono sentiti protagonisti dell'affascinante mondo dell'Aeronautica Militare toccando con mano e apprezzando in maniera concreta il silenzioso lavoro che la Forza Armata svolge per la gente costantemente 365 giorni l'anno.

Durante l'Open Day c'è stata anche la grande occasione di osservare da vicino l'attività dimostrativa svolta dal 21° Gruppo Vol "Tiger" del 9° Stormo con gli elicotteri HH 101A dell'italiana Leonardo che hanno simulato l'infiltrazione di un Distaccamento di Incursori in territorio ostile, con tecniche di discesa peculiari, per la liberazione di un ostaggio in mani nemiche. A seguire, lo spettacolare passaggio del tricolore Italiano sospeso da un elicottero HH-212 conclusasi ed il lancio di due incursori paracadutisti che, con fumi colorati, hanno disegnato il numero "9" nel cielo azzurro di Grazzanise durante la discesa. (ANSA).