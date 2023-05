Il Monza vince per 2-0, il Napoli è altrove

(ANSA) - MONZA, 14 MAG - Era cominciata con l'omaggio dei padroni di casa ai neocampioni d'Italia, finisce male per il Napoli che incassa due reti e la prima sconfitta dopo la vittoria in campionato. La squadra di Berlusconi, allenata dal campano Raffaele Palladino, va in gol con Mota al 18' e raddoppia con l'ex attaccante azzurro Petagna al 58'. Niente da fare per un Napoli stanco e spento.

"Quando si perde è normale aver fastidio, soprattutto tra i calciatori. Si è professionisti perché ci si comporta sempre alla stessa maniera, abbiamo festeggiato ma ci siamo allenati benissimo in settimana. Il sottolivello di qualità avuto oggi non può accadere", dice a Dazn Luciano Spalletti dopo la sconfitta. "Ci vuole autodisciplina e non esistono alibi quando si perde, tra chi ha giocato poco o per il discorso festeggiamenti. È una questione mentale che ogni calciatore deve superare perché bisogna sempre essere professionisti con autodisciplina. I tanti errori commessi ci hanno messo nella condizione di giocare una partita sporca che non possiamo permetterci in base al nostro dna". (ANSA).