Orchestre verticali territoriali junior al Parco di Paestum

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Trentuno licei musicali, 174 scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale, 2728 alunni e 300 docenti. È la magia della musica che unisce, il meraviglioso calcolo matematico che, tra energia ed entusiasmo, già definisce, circuisce e sancisce il successo della grande festa all'orizzonte. Da martedì 16 a venerdì 19 maggio, presso il Parco archeologico di Paestum Velia, si terrà la prima edizione di "Aule armoniche - Musica di InsiemI" con il coinvolgimento di tutta la filiera dell'istruzione artistico musicale dell'intera regione: dal vivo una grande squadra.

L'evento avrà come protagoniste 31 orchestre verticali territoriali junior formate dagli studenti dei licei musicali e delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale provenienti da tutta la Campania che, nell'arco delle quattro giornate, eseguiranno brani di musica classica e moderna guidati dai loro docenti.

La Rassegna, inserita nel calendario della "Settimana della Musica" promossa dall'INDIRE e coordinata dal Comitato per l'apprendimento pratico della Musica, è stata ideata e coordinata dalla rete dei licei musicali e dalla rete delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale della Campania in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale della Campania e patrocinata dall'Assessorato alle politiche giovanili della Regione Campania.

«La vita senza la musica sarebbe un errore», diceva Friedrich Nietzsche ne "Il crepuscolo degli idoli". E partono proprio da qui i piccoli e grandi protagonisti della rassegna che, con quattro esibizioni al giorno (alle 9, 11.15, 13.30 e 15.45) accompagneranno la passeggiata tra i templi di turisti e i visitatori con le loro emozionanti e suggestive esibizioni. Nell’arco delle giornate dedicate alla Rassegna saranno presenti: il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania Ettore Acerra; la coordinatrice del Comitato per l’apprendimento pratico della Musica Annalisa Spadolini; la referente alle attività Musicali U.S.R. Campania Margherita Aruta; l’Assessore all’Istruzione e alle politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini; il Direttore del Parco archeologico di Paestum/Velia Tiziana D’Angelo; il Sindaco di Capaccio/Paestum e Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri; i Direttori dei Conservatori della Campania; i dirigenti scolastici delle scuole partecipanti e tante altre personalità del mondo della scuola e della cultura. INFO UTILI I video dei eventi live saranno visibili sui canali social del Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania: https://www.facebook.com/Polo-dei-licei-musicali-e-coreutici-della-Campania-106984604296701/; https://www.youtube.com/channel/UCh3Ej4ooCeA949ROp-7UMfQ/featured

(ANSA).