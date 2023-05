Rapinano scooter a 17enne e sparano un colpo in aria

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Un 17enne in sella al suo scooter è stato affiancato da due sconosciuti armati e a volto coperto mentre si trovava in via Guerra, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Uno dei due avrebbe esploso un colpo in aria e preteso lo scooter dal minore. Sarebbero poi fuggiti con il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Ancora questa notte, stessa città, i carabinieri di Portici sono intervenuti in via Cavalli di Bronzo. Due sconosciuti, armati e con volto coperto, avrebbero speronato un altro 17enne in sella al suo scooter. Il giovane sarebbe caduto a terra ma i malviventi sarebbero fuggiti senza sottrargli il motorino.

Indagini in corso, il giovane non è ferito. (ANSA).