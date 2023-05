Festa scudetto: al largo Maradona arriva statua 'De-ja-vu'

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Si chiama ' De-ja-vu " la statua dedicata a Diego Armando Maradona e inaugurata nello slargo dei Quartieri Spagnoli divenuto di fatto il 'santuario' laico del Pibe de Oro a Napoli.

A realizzarla Salvador Gaudenti, artista di origine argentina residente in Calabria che, tifosissimo del Napoli, che ha voluto omaggiare la città di una nuova statua.

L' opera, sistemata ai piedi del famoso murale, è composta da quattro sagome affiancate del pibe, con Maradona che indossa le magliette della quattro squadre che più di altre hanno caratterizzato la sua carriera: Argentina, Barcellona, Boca juniors e il Napoli.

Largo Maradona, com'è stata ribattezzata la piazzetta dei Quartieri Spagnoli, anche nei giorni lontani dai festeggiamenti continua ad essere la meta preferita in citta' dei tifosi azzurri e dei turisti che, considerando la fila per i selfie davanti all'originale installazione, hanno apprezzato la nuova arrivata. (ANSA).