Domenica al Museo, oltre 4mila a Ercolano

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 07 MAG - Bilancio positivo per il Parco archeologico di Ercolano dove sono stati registrati 4.688 visitatori in occasione della 'Domenica al Museo', l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei siti statali.

Molti i turisti ma anche cittadini italiani provenienti dalle altre regioni hanno affollato i decumani e le domus dell'antica Herculaneum, complice anche il tempo soleggiato. Sold out anche il Gran Cono del Vesuvio con 2.700 accessi. (ANSA).