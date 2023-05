Arcivescovo Napoli, scudetto sia gioia e motivo per lavorare

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - "Credo che lo scudetto del Napoli diventi un po' per tutti un motivo per gioire ma anche per rimboccarci le maniche e lavorare sodo per far sì che questa città, la cui storia è ricca di trame di bene, possa continuare a tesserne altre ancor più ricche di vita e di speranza". Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, in un passaggio dell'omelia nella chiesa di Santa Chiara.

"Se lo sport, come spesso si dice, è la metafora della vita - ha proseguito - allora questo vuol dire che Napoli, e non solo la sua squadra, può vincere il campionato della storia e le partite della vita. Il Vangelo è la bella notizia di un Dio appassionato che fa il tifo per tutti i suoi figli soprattutto per chi fa più fatica, per coloro che ai tornanti dell'esistenza si sentono mancare la forza e la speranza, credendo che tutto è perso, disperando del futuro". L'arcivescovo ha esortato Napoli "a non disperare mai: te lo ha insegnato e te lo insegna perfino la tua squadra che ha avuto la capacità di rinascere dopo tempi bui fino ad illuminare la tua gioia e a dare lustro alla tua storia. Te lo ha insegnato e te lo insegna da secoli il tuo santo patrono, che con il simbolo del suo sangue vivo ti ricorda che non c'è nulla di perduto che non possa essere salvato e che l'ultima parola sarà sempre della vita, dell'amore, del bene, del bello". "Forza Napoli", ha ripetuto più volte, prendendo in prestito lo slogan calcistico per un'esortazione alla città.

(ANSA).