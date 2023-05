Scudetto Napoli: Saviano, squadra ha vinto con percorso pulito

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "La città di Napoli è raramente unita, tranne che in questa squadra dove si è veramente un noi, ma letteralmente. La città è del Napoli Calcio ed è davvero qualcosa di unico. Le persone si sentono riscattate, sentono che finalmente possono vincere. E poi, è una squadra che ha vinto con un percorso pulito". A Napoli lo scrittore Roberto Saviano esprime tutta la sua gioia per lo scudetto degli azzurri.

Nel corso della trasmissione Radio anch'io su Radiouno, in onda da Napoli, Saviano sottolinea che "De Laurentiis sono anni che combatte contro le infiltrazioni camorristiche negli stadi.

Unico presidente a parlare di narcotraffico negli stadi, nessun altro. Gli va dato atto. Che non ha svenduto la squadra a fondi ambigui, che non si sa da dove vengono, con strutture imprenditoriali strane ed è quindi una squadra simbolicamente bella. E' una comunità. Non c'è un campione solo e tutti gli altri giocano per servirlo. E' proprio entusiasmante vedere questa squadra. E' stata una vittoria simbolicamente incredibile". (ANSA).