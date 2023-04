Tassisti di Base Napoli, tariffe fisse? ok ma traffico penalizza

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - "Siamo a favore delle tariffe predeterminate che garantiscono un prezzo certo per i passeggeri del nostri taxi ma auspichiamo parallelamente strade in grado di garantire trasferimenti comodi e veloci, strade che oggi a Napoli sono fortemente congestionate dai numerosi cantieri cantieri presenti". A chiederlo, in una nota, è l'associazione Tassisti di Base che rivolge anche un ringraziamento all'amministrazione comunale di Napoli per "avere ascoltato la nostra voce". Alla fine dello scorso marzo l'associazione Tassisti di Base, attraverso gli avvocati Emilio Coppola e Osvaldo Ciriello, ha presentato un esposto all'assessore al trasporti Enrico Cosenza.

"Noi, come associazione tassisti di Base, - spiega Guido Savastano - siamo a favore delle tariffe predeterminate, per il concetto di garanzia del prezzo certo per i consumatori. Ci complimentiamo con l'amministrazione comunale per aver ascoltato le nostre richieste valide della problematica del mostro che ci affligge ormai da tempo, il traffico cittadino, sospendendo le tariffe predeterminate fino al giorno 11 maggio 2023.

Auspichiamo - aggiunge Savastano - che il nostro assessore ai trasporti riesca con lo stesso impegno a ripristinarle al più presto dando una percorrenza certa al tassista e rendere il mezzo di trasporto non di linea un mezzo comodo e veloce per la tutela dei consumatori".

Savastano ritiene che però "il momento per introdurre le tariffe predeterminate non sia dei migliori, a causa di questa emergenza, il traffico cittadino, che ci espone a costi eccessivi di carburante e manutenzione auto". (ANSA).