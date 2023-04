Turismo: Confeserenti, Pasqua a Napoli? Si va verso il sold out

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Secondo le stime di Confesercenti, Napoli e la Campania si preparano ad un vero e proprio boom turistico per le feste pasquali: sono attesi circa 250mila visitatori, dei quali 173mila solo a Napoli, con un riempimento delle strutture ricettive superiore, in media, al 90%, sfiorando dunque il sold out. Il giro d'affari, considerando anche gli incassi indiretti, supererà gli 80 milioni di euro.

"E' una grande opportunità economica per la nostra regione - commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno - che non può che farci piacere. La Campania sarà, dunque, invasa dai turisti e ne beneficerà l'intero comparto del turismo: dagli albergatori agli affittacamere, dalle guide agli accompagnatori e agli autotrasportatori. I musei saranno pieni, così come i ristoranti. Noi di Confesercenti faremo in modo di assicurare ai turisti i migliori servizi possibili e in questo senso possiamo contare su eccellenze imprenditoriali assolute". "Auspichiamo tuttavia che tutto funzioni nel modo giusto e mi riferisco all'efficienza dei trasporti pubblici, alla possibilità di visitare i luoghi e i musei anche nei giorni festivi e all'arredo urbano - sottolinea - Come Confesercenti siamo, al solito, a disposizione delle Istituzioni per dialogare e trovare le soluzioni adeguate per accompagnare al meglio questo enorme flusso turistico, in modo che Napoli e la Campania, anche dopo Pasqua, siano tra le mete preferite in Italia e all'estero, in attesa del turismo estivo".

E sul boom, secondo Confesercenti, influisce anche il clima di attesa per lo scudetto. "L'effetto Napoli di Spalletti sull'economia della città esiste ed è tangibile soprattutto in alcuni quartieri, centro storico, quartieri Spagnoli e Fuorigrotta - afferma il presidente Schiavo - Tutti parlano del centravanti mascherato, del ragazzo georgiano dal nome impronunciabile e del coreano che nessuno conosceva...". (ANSA).