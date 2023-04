Giovanni Artieri, inviato al fronte in libro di Fabio Fattore

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - La figura di Giovanni Artieri (Napoli 1904, Santa Marinella 1995), che spese la sua vita tra giornalismo, letteratura e politica, è ricordata da Fabio Fattore, giornalista del "Messaggero", nel suo libro "Dai nostri inviati al fronte. Cent'anni di cronache dall'Africa orientale tra Adua e le ultime guerre" (Sugarco, 2022).

Artieri - racconta Fattore - fu un di giornalista di "regime", che lo vide protagonista di guerra in Etiopia nel 1935-36, in Spagna e sui fronti della Seconda guerra mondiale. Il lavoro letterario di Fattore è stato supportato da due viaggi che il giornalista, di origini molisane, effettuò, agli inizi del nuovo millennio, nei luoghi delle battaglie, fra Etiopia ed Eritrea.

Artieri, per il quotidiano la Stampa, fu aggregato con tre colleghi alla colonna di Achille Starace, segretario del Partito fascista, lanciata alla conquista di Gondar, antica capitale abissina. Il regime, in quella occasione, sperimentò una nuova organizzazione per gli inviati, inquadrandoli come "gregari armati" (oggi si sarebbe detto: "embedded"). I quattro raggiunsero in maniera avventurosa la colonna, viaggiando senza scorta in territorio nemico. Artieri raccontò l'impresa anche in alcuni dei suoi libri: "Cronaca del fronte nord", 1937 e "Prima, durante e dopo Mussolini: memorie del Novecento", 1990. (ANSA).