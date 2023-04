Commercialisti, focus su 'rottamazione ter' e 'tregua fiscale'

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Rottamazione quater, altre definizioni agevolate e liti pendenti: il punto sulla tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023" è stato il tema del forum promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena, che si è svolto, fa sapere una nota, nella sala conferenze del Centro Servizi del Consorzio "Fracta Labor" - Area Pip. "Abbiamo organizzato un focus a Frattamaggiore per proseguire l'impegno di realizzare eventi itineranti su tutto il territorio e per approfondire con professionisti e imprenditori il tema della rottamazione e della definizione delle liti pendenti - ha sottolineato Matacena - coinvolgendo i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria per un proficuo confronto e rimarcare l'importanza dei protocolli d'intesa, recentemente sottoscritti con le direzioni provinciali, che hanno l'obiettivo primario di ridurre i disagi nell'operatività quotidiana". Il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, ha ringraziato l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord per aver organizzato un seminario su un argomento particolarmente delicato. "La nostra Amministrazione comunale ha aderito alla 'Rottamazione quater', dopo le opportune consultazioni da parte delle Commissioni consiliari competenti - ha osservato Del Prete - consentendo ai cittadini di poter pagare i debiti nei confronti dell'ente locale senza sanzioni e interessi. Era un atto dovuto dopo la crisi economica provocata dal Covid-19 e dalla guerra in Ucraina". Michele Frignola (consigliere delegato dell'Odcec di Napoli Nord) ha evidenziato che l'attività dei seminari di studio itineranti consente di analizzare i casi specifici del territorio ponendo sotto i riflettori i quesiti più rappresentativi agli esperti del settore con l'obiettivo di individuare le soluzioni condivise con l'amministrazione finanziaria". I lavori sono stati moderati da Giulia Frezza (consigliere delegato dell'Odcec di Napoli Nord) che ha sostenuto: "Attualmente sono in atto una serie di misure che fanno parte della 'tregua fiscale' nell'ambito della Legge di Bilancio 2023. Nel corso del seminario sono stati illustrati gli interventi che disciplinano il rapporto tra il fisco e il contribuente con la possibilità di definire in maniera agevolata eventuali violazioni di natura formale che sono state commesse che non incidono sull'imponibile e, quindi, sul versamento delle imposte. Abbiamo parlato della possibilità di poter ricorrere, eventualmente, anche ad un ravvedimento speciale al fine di sanare eventuali dichiarazioni infedeli e l'opportunità di poter ricorrere alla nuova rottamazione delle cartelle". All'evento hanno partecipato Gennaro Aversano (presidente del Consorzio "Fracta Labor"), Marco Caputo (responsabile Settore Pianificazione e morosità rilevanti Agenzia delle Entrate Riscossione-Dir. Reg. Campania), Marcello Aceto (capo Team Area Contenzioso Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate), Francesco Naccarato (presidente Commissione Fiscalità dell'Ordine). Ha concluso i lavori Angelo Capone (consigliere segretario dell'Odcec di Napoli Nord)(ANSA).