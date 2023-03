Perseguita la ex,arrestato dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Perseguitava la sua ex incinta, alla quale era già stato consegnato il mobile angel, lo smartwatch antiviolenza, Ora è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione dei domiciliari disposta dal gip, su richiesta della procura.. E' quanto si è verificato a Napoli. Alla donna, dopo l'ultima denuncia, i militari lo scorso 22 marzo avevano consegnato lo smartwatch: per lei una protezione in più. Per l'uomo, 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, sono scattati gli arresti domiciliari: è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. (ANSA).