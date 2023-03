A Napoli il Totò con il Teatro Officina apre la sua seconda sala

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - A ventisette anni dalla sua nascita, avvenuta il 5 maggio del 1996, il "Teatro Totò" fa bis con la sua seconda sala situata a pochi metri dalla sede di via Frediano Cavara, a Napoli. Chiamato "Teatro Officina" il nuovo spazio pronto per diventare la sede dell'Accademia di Formazione si legherà saldamente, nelle intenzioni dei promotori, alle nuove generazioni dello spettacolo. "E ciò trasformandosi oltre che in una nuova fucina di artisti, in un innovativo avamposto culturale per chi intende fare del teatro e della recitazione il personale motivo di vita e per chi è in cerca di un palcoscenico per i propri lavori" si afferma. Un'operazione che, con lo scopo di allargare gli spazi dello spazio di via Frediano Cavara, vede i suoi fondatori Gaetano Liguori e Davide Ferri, insieme con Salvatore ed Enzo Liguori, donare alla città e a un quartiere difficile, un punto di riferimento. Sorto poco distante dal Teatro "San Ferdinando", il luogo simbolo di Eduardo De Filippo ed immerso nel quartiere San Lorenzo-Vicaria, il "Teatro Officina" vuole entrare nel cuore di quei giovani napoletani amanti dell'arte del palcoscenico.

Legato al Teatro Totò che, come i grandi spazi della città si concede la sua seconda sala, "anche il nuovo teatro di 100 posti beneficerà della luce riflessa di un luogo entrato nel cuore di tutti i partenopei" si mette in evidenza. Il "Teatro Officina" offrirà più ampio respiro alle centinaia di giovani che frequentano ogni anno i corsi del Totò. Rappresenterà "una nuova roccaforte per dare vita a rassegne teatrali, festival e progetti culturali". Ribadendo "il carisma e il valore di una realtà istituzionale di formazione professionale, culturale ed artistica, atta alla formazione di attori professionisti e alla scoperta di giovani talenti", il nuovo spazio amplierà le vedute degli iscritti ai corsi, diventando un punto di riferimento per l'avvicinamento dell'arte teatrale e per l'avvio di un percorso costruttivo fatto di metodi di ricerca e incontri. L'Accademia del Teatro Totò ha anche ricevuto un encomio del Tribunale dei minori ed uno dall'Istituto Penitenziario di Secondigliano.

