Autonomia: Sgambati, vasta rete contro progetto Calderoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - "Per la Uil contrastare l'autonomia differenziata vuol dire battersi contro le diseguaglianze che già oggi sono troppo elevate soprattutto nell'ambito sanitario, della scuola, perfino degli asili". Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, intervenendo all'assemblea programmatica del Psi campano.

"Questa autonomia proposta da Calderoli rischia di aumentare ancora di più il divario già elevato tra i territori ed è anche fortemente in contrasto sul finanziamento straordinario del Pnrr che serve proprio a diminuire il divario tra territori, tassi di occupazione soprattutto giovanile e di genere", aggiunge Sgambati.

"Ecco perchè - conclude - come Uil siamo sempre disponibili a costruire una rete quanto più vasta possibile per contrastare questo disegno". (ANSA).