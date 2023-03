Trinca e Andò, torna ArtMedia cinema a e scuola

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020/21, torna l'appuntamento con il progetto ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini personaggi storie. Percorsi di cinema per studenti.

Tra il 27, 29 e 30 marzo l'attrice e regista JASMINE TRINCA, il regista ROBERTO ANDÒ e la musicista BURCU DURAN saranno i protagonisti di tre importanti incontri dedicati agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Lazio, Campania e Toscana. L'iniziativa è ideata e curata dall'Associazione Artistic Soul di Loredana Commonara, nell'ambito di CIPS - Cinema e Immagini per la Scuola - Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole promosso dal Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il progetto nasce con l'obiettivo di avvicinare gli studenti all'arte cinematografica e audiovisiva, da un punto di vista pratico e teorico e di incrementare le competenze nell'uso delle tecnologie, sviluppando lo spirito e lo sguardo critico e imparando a decodificare e usare i linguaggi propri del settore.

Il progetto proseguirà fino al mese di maggio tra laboratori di sceneggiatura e di educazione all'immagine nelle scuole, proiezioni e occasioni di confronto con attori, registi, sceneggiatori e compositori, veicolato dai maggiori esponenti della critica e del giornalismo.

Il 27 marzo al cinema Eden a Roma si svolgerà la proiezione di Marcel!, esordio alla regia di Jasmine Trinca, che sarà presente all'incontro e, in questa occasione, riceverà il premio Vento d'Europa - Wind of Europe International Award, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo e con il contributo della Regione Lazio. Il 29 marzo a Napoli al cinema Filangieri è in programma la proiezione de La stranezza, ultimo film del regista, sceneggiatore, scrittore Roberto Andò, che presenzierà e parteciperà all'incontro. Il 30 marzo a Siena al cinema Alessandro VII gli studenti assisteranno alla proiezione del documentario turco Crossing the bridge - The Sound of Istanbul di Fatih Akin, dedicato al mondo musicale di Istanbul e incontreranno la musicista e artista turca Burcu Duran. (ANSA).