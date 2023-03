Donna muore dopo intervento chirurgico, aperta un'inchiesta

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 24 MAR - La Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un'inchiesta sul decesso di Iolanda Gentile, un'insegnante di 51 anni, sottoposta ad un intervento di isterectomia in una clinica privata di Torre del Greco. Le condizioni della donna, madre di quattro figli, erano peggiorate dopo l'operazione, fino a richiedere la necessità di un trasferimento all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la paziente è deceduta.

I familiari hanno allora presentato denuncia, con l'apertura di un fascicolo. Gli agenti del commissariato di polizia stabiese, su ordine dei magistrati, hanno sequestrato le cartelle cliniche, mentre la salma della donna è stata sequestrata in attesa dell'effettuazione dell'autopsia. Non risultano al momento ancora indagati.

