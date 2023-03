Uomo ferito nei pressi di un bar a San Giorgio a Cremano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 23 MAR - Un 39enne residente a Portici (Napoli) è stato ferito in maniera non grave a colpi di arma da taglio, questa sera, a San Giorgio a Cremano (Napoli). L'episodio su cui indaga la Polizia di Stato è accaduto nei pressi di un bar in via Galante. Agli agenti, l'uomo avrebbe riferito che era nei pressi di un bar quando sarebbe stato avvicinato da due uomini a volto coperto che, a scopo di rapina, lo avrebbero colpito con un'arma da taglio.

L'uomo è stato portato da personale del 118 all'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco non in pericolo di vita. Da quanto si apprende, ha riportato ferite da arma da taglio al braccio sinistro e alla gamba sinistra. (ANSA)