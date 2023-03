Fumetti, Comic(On)Off invade Napoli con la cultura pop

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Da Reinhard Kleist a Luis Quiles, da Oriane Lassus a Paolo Barbieri: Napoli torna ad essere protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop fino al 30 giugno con gli oltre venti eventi di Comic(On)Off. Fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti si ritroveranno in vari luoghi durante le settimane che precedono e seguono l'arrivo di Comicon, il Festival Internazionale della Cultura Pop alla Mostra d'Oltremare (28 aprile al 1 maggio). Tra i primi appuntamenti, dal 5 aprile al 4 maggio all'Instituto Cervantes, presso Design Sulmondo, Luis Quiles "El antisocial". Dal 12 aprile al 26 maggio all'Institut Français c'è Oriane Lassus con "Fuori Circuito". Dal 27 aprile al 16 giugno al Goethe Institut mostra di Reinhaed Kleist "Le mie muse, la mia musica" che comprende anche la graphic novel "Starman", omaggio a David Bowie. Dal 9 maggio al 9 giugno all'Archivio di Stato di Napoli "Le Storie di Pizzofalcone". Visitabile all'Ordine dei Giornalisti della Campania la mostra di Blasco Pisapia "Tressette col topo". Il 26 aprile (ore 12.00) al Museo dell'Acqua Lapis mostra di Paolo Barbieri "L'Inferno di Dante" con percorso teatralizzato dedicato all'omonimo volume pubblicato da Sergio Bonelli Editore e illustrato da uno deimaestri italiani delle arti visive. Dal 28 aprile al 4 giugno presso Off Gallery mostra personale delle opere pittoriche di Pau, il cantante dei Negrita. Il 4 maggio all' Accademia di Belle Arti di Napoli (Foqus) "Nel nome di Stan Lee. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media". Tante le attività della giornata: proiezione "Stan Lee's Mutants", "Monsters and Marvels" e "Marvel Studios: Assembling a Universe" (ore 10,00): Laboratorio di disegno con Pako Massimo (ore 14,00); presentazione del libro di Diego Del Pozzo "Marvel Cinematic Universe. Dal fumetto agli audiovisivi digitali: i film di supereroi tra convergenza mediale e nuova serialità", con Raffaele De Fazio (ore 16,00). Dal 5 al 7 maggio presso Le Scalze - Scugnizzo Liberato, Majid Bita "Nato in Iran". (ANSA).