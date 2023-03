Ciclista investito nel Napoletano, è in prognosi riservata

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Un ciclista è stato investito mentre percorreva via Varignano ad Acerra da un'auto guidata da un uomo di Palma Campania. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Non è stata ancora identificata ma secondo i Carabinieri della stazione di Acerra intervenuti sul posto si tratterebbe di un extracomunitario di origine africana di età compresa tra i 20 ed i 25 anni. E' in prognosi riservata. L'investitore si è fermato per prestare soccorso. (ANSA).