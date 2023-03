Frode Iva, presi finanzieri e dirigente Agenzia Entrate

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Figurano anche tre ispettori della Guardia di Finanza e un dirigente dell'Agenzia delle Entrate in servizio a Napoli tra i 12 destinatari di altrettante misure cautelari (tra cui imprenditori e professionisti) ritenuti appartenenti a un'associazione a delinquere accusata di avere messo a segno un' ingente frode d'Iva di livello transnazionale attraverso la commercializzazione di prodotti elettronici, in particolare di Airpods.

Il sistema escogitato avrebbe reso possibile la frode e anche la vendita illecita a prezzi estremamente bassi violando le leggi sulla concorrenza.

A indagare sulla vicenda è stato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno notificato le misure cautelari su richiesta della Procura Europea che ipotizza, oltre alla frode transnazionale, anche i reati di corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici, riciclaggio e autoriciclaggio.

La base dell'associazione è stata localizzata in uno studio professionale partenopeo, che opera anche all'estero. La frode si basava proprio di pubblici ufficiali infedeli - finiti tutti in carcere, tra Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e Poggioreale, a Napoli - e le indagini della Procura Europea hanno interessato ben 19 Paesi dell'Unione. I pubblici ufficiali arrestati, secondo quanto emerso, si sono mostrati disposti a rivelare informazioni coperte da segreto, acquisite accedendo a dabatase riservati, in cambio di "mazzette".

La Guardia di Finanza di Napoli ha anche sequestrato beni mobili e immobili per otto milioni di euro. (ANSA).