A Napoli traffico di nuovo impazzito in Piazza Cavour e al Museo

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Solo negli ultimi minuti si sta registrando un lieve miglioramento nella circolazione veicolare dopo il blocco totale del traffico registrato dalle prime ore della mattina nella zona del Museo Archeologico Nazionale e di Piazza Cavour a Napoli provocato dai lavori del rifacimento del manto stradale. Disagi già registrati nei giorni scorsi ma che oggi hanno determinato pesanti ripercussioni sulla viabilità nel centro della città. Malgrado l'impegno degli agenti della Polizia Municipale, una lunghissima fila di automezzi si è formata da Via Foria fino all'incrocio di Piazza Museo e nelle strade vicine fra le imprecazioni degli automobilisti diversi dei quali sono rimasti con le auto in panne a causa dell'utilizzazione eccessiva di freno e frizione. Problemi anche per il passaggio dei mezzi di soccorso.

"Ma perché non fanno i lavori di notte, come in tante altre città?" si sono chiesti in tanti mentre scendevano dai mezzi in attesa di ripartire. Altri hanno puntato il dito sulla presunta scarsa organizzazione per l'intervento di manutenzione stradale programmato fino al primo aprile in vista del passaggio del Giro d'Italia: "Un evento positivo e utile per Napoli sta diventando un'occasione di penalizzazione per i cittadini e gli automobilisti letteralmente sequestrati; basta, occorre rimuovere gli incapaci" ha detto un giovane costretto a fermarsi con l'automobile in panne.

Agli incroci e nei diversi punti dell'area le unità della Polizia Municipale hanno tentato in tutti i modi di snellire la circolazione ma i diversi 'imbuti' creati dai lavori hanno avuto la meglio. (ANSA).