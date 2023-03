Cortometraggi: al via terza edizione per il Premio Corto Flegreo

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Al via la terza edizione di "Premio Corto Flegreo", concorso di cortometraggi da ambientare nei Campi Flegrei col patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana. La manifestazione è promossa in partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e col Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché col patrocinio dei Comuni dell'area che offrono l'accesso a location uniche. Tra queste, i siti archeologici e naturalistici della terra flegrea, "pronti a trasformarsi - annunciano gli organizzatori della manifestazione - in esclusivi set cinematografici per girare tutte o alcune scene dei lavori in gara". Il termine per le iscrizioni è il 30 giugno mentre la data ultima per presentare il proprio cortometraggio è il primo settembre. Informazioni, notizie, bando e domanda di iscrizione sono sul sito www.cortoflegreo.it.

Quest'anno l'ideatrice, l'avvocato Maria Grazia Siciliano, presidente di Liberass aps organizzatrice e coordinatrice del Festival, annuncia due novità: la prima è relativa al concorso "I Cortissimi", con i video partecipanti realizzati anche tramite smartphone, della durata di 3 minuti e che devono avere due opzioni come tema, il Mistero e il Terremoto. La seconda riguarda l'invito rivolto ai concorrenti fuori regione, che saranno ospitati (in formula B&B) per girare le scene del loro cortometraggio, grazie al protocollo di intesa con Campi Flegrei Active. (ANSA).Dice Siciliano: "L'evento si arricchisce e, oltre a premiare il vincitore di questa terza edizione e il vincitore de “I Cortissimi”, sarà insignito, con un'opera realizzata dall'artista Cinzia Bevilacqua, un personaggio del mondo del cinema che si è particolarmente distinto per la sua sensibilità verso la Campania e/o il Meridione". "Sono davvero orgogliosa ed entusiasta - aggiunge la presidente di Liberass aps - del successo che questo progetto, nato dall’amore per il cinema e per la mia terra, continua ad ottenere. In particolare, sono felice per l’impegno e la partecipazione degli artisti, dei registi, per lo più ragazzi, che hanno voglia e coraggio di mettersi alla prova ponendo il loro talento e la loro creatività al servizio della valorizzazione dei Campi Flegrei. Ringrazio di cuore chi mi aiuta, affianca, collabora e chi crede e investe su e con noi per concretizzare il mio sogno: il 'Red Carpet dei Campi Flegrei'". Nel programma ci saranno due eventi pubblici: la serata per la proiezione dei cortometraggi finalisti e quella di premiazione. A settembre saranno pubblicate e rese note date e location, nonché saranno annunciati gli artisti e i personaggi presenti insieme col nome del vincitore. La giuria, con la direzione dello storico del Cinema, Giuseppe Borrone, vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Francesco Paolantoni, Adele Pandolfi e Carlo Luglio.