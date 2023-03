Piantedosi, controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano. È l'indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ai prefetti delle tre città per assicurare "una presenza rafforzata e visibile delle Forze di polizia" ed offrire "una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa". (ANSA).