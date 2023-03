Amministrative Pomigliano, domani Rinascita incontra elettori

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 18 MAR - A meno di due mesi dal voto, dopo il recente scioglimento del Consiglio comunale consecutivo alle dimissioni di 13 consiglieri comunali, a Pomigliano d'Arco (Napoli) il movimento politico 'Rinascita' richiama a raccolta i cittadini per un incontro pubblico durante il quale elaborare un programma da sottoporre agli elettori.

"Chiediamo, come sempre, a gran voce, alle altre forze politiche e a tutti i cittadini di venire con noi in piazza - spiegano gli organizzatori - alla luce del sole, ed insieme elaborare un programma condiviso per il futuro della nostra città".

Gli esponenti di Rinascita, il cui unico consigliere seduto in minoranza non ha firmato le dimissioni insieme ai colleghi di opposizione ed a cinque della maggioranza, incontreranno i cittadini alle 10,30, in Slargo Pannella, adiacente al giardino del Palazzo Baronale, in via Libertà.

I due segretari Vito Fiacco e Carla Mercogliano introdurranno la discussione che sarà poi aperta all'intera cittadinanza. "Il nostro programma - spiega Fiacco - così come quello della scorsa campagna elettorale, dovrà poggiare sulle problematiche legate al benessere ambientale: a Pomigliano l'aria si fa sempre più irrespirabile, occorre trovare tutte le soluzioni possibili per dare alla città una svolta ecologica, ne va della salute di tutti. Un altro assioma è la legalità: tutti noi a partire dalle istituzioni fino a tutti i cittadini dobbiamo dare modelli positivi ed alternativi a chi vede nella criminalità l'unica soluzione possibile. Quindi occorre sicuramente rendere la città sicura e che le persone si sentano protette ma allo stesso tempo non possiamo fermarci a semplici meccanismi di coercizione.

Altro punto sono le periferie, ancora oggi sprovviste di tanti servizi essenziali: è assurdo che oggi siamo qui ancora a parlare della distanze geografiche, culturali e di servizi tra centro e periferia. Il nostro territorio complessivamente non è grande, basta una visione di sviluppo per i prossimi anni per abbattere queste diseguaglianze". (ANSA).