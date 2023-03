Gentiloni, ci sono condizioni per ridurre il gap Nord-Sud

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - "Penso ci siano almeno due ragioni che ci spingono a dire che ci sono le condizioni per ridurre le distanze nell'area Euromed e tra Nord e Sud Italia ,che negli ultimi trenta anni non si sono ridotte con il Pil del Mezzogiorno che è passato dal 25 al 22%". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia, collegato in video con Feuromed, il festival Euromediterraneo dell'economia in corso a Napoli.

"La prima ragione - ha spiegato - è che abbiamo una disponibilità di risorse senza precedenti. Solo con il Pnrr arriveranno 86 miliardi di euro fino al 2026 nel Mezzogiorno. La seconda ragione è di natura geopolitica. La guerra ha svelato la dipendenza dell'Europa dal gas russo ma la risposta è stata straordinaria e ora sappiamo che su rinnovabili e rigassificazione il Mezzogiorno d'Italia ha un ruolo strategico di collegamento".

Globalizzazione più sicura nel segno della logistica, partnership con l'Africa e la sfida demografica le altre sfide da vincere. "Restituire centralità al Mediterraneo e al Mezzogiorno d'Italia, è questa la sfida più importante", ha concluso Gentiloni. (ANSA).