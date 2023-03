Trovati scarti in una ditta produzione cemento, scatta sanzione

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - I militari della stazione carabinieri forestale di Napoli, nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, a Volla hanno proceduto al controllo di una società specializzata nella produzione e commercializzazione del cemento. All'interno dell'attività sono stati ritrovati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi miscelati tra loro ( bidoni con olii esausti, lana vetro, gasolio).

L'area è stata posta sotto sequestro. Dal controllo è emersa la presenza di un cumulo di rifiuti di circa 6000 metri cubi costituito da scarti e detriti della produzione di cemento. Il legale rappresentante della società è stato denunciato. Sono state, infine, elevate sanzioni amministrative per un importo di 20.000 euro sia per incompleta compilazione dei registri di carico e scarico di rifiuti sia per mancata manutenzione dei camini per l'immissione in atmosfera. (ANSA).