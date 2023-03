Manfredi, Napoli deve tornare a essere città della natalità

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - "Napoli è sempre stata la città d'Italia della natalità e noi vogliamo che torni ad esserlo e per farlo dobbiamo fare in modo che qui i bambini possano avere una vita felice e un grande futuro". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione delle attività del Tavolo per l'infanzia e l'adolescenza da lui voluto e istituito. "La nostra città sarà sempre più bella, importante ed europea - ha aggiunto -quanto più i nostri ragazzi saranno in grado di avere un percorso educativo e di vita sociale ai migliori livelli internazionali e per farlo dobbiamo curare i bambini e le famiglie. Napoli deve essere la prima città d'Italia nella cura dei bambini e dei ragazzi". Nel concludere e rivolgendosi direttamente ai tanti bambini presenti, Manfredi ha affermato: "Su di voi investiremo e costruiremo una bella città". (ANSA).