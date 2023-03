Due rapine in pochi minuti a Salerno, arrestato

(ANSA) - SALERNO, 13 MAR - I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato un giovane accusato di due rapine aggravate, commesse con l'uso di una pistola. I fatti si sono verificati venerdì scorso, nel quartiere Pastena. L'uomo ha fatto irruzione prima in una ricevitoria, portando via 180 euro; pochi minuti dopo si è introdotto in una pasticceria, 'prelevando' 500 euro.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito d'individuare il responsabile già nelle ore immediatamente successive ai fatti.

(ANSA).