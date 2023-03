Napoli: contro rischio incidenti nuovi attraversamenti pedonali

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Dieci nuovi attraversamenti pedonali saranno installati in vari punti della città, per mitigare il rischio di incidenti. Si è svolta una seduta della conferenza permanente sulla sicurezza stradale, che vede lavorare in sinergia Comune e Prefettura: i due enti hanno concluso la verifica tecnica per gli attraversamenti pedonali "innovativi", che verranno posizionati nelle seguenti strade: via Francesco Caracciolo, altezza aliscafi, altezza via Galiani, altezza Acquario; piazza Sannazaro - via Sannazaro (in corrispondenza dell'attraversamento pedonale semaforizzato; viale Anton Dohrn, altezza chalet rosso - rotonda Diaz; corso Amedeo di Savoia, altezza civico 226 e altezza civico 182; via Santa Teresa degli Scalzi, altezza Ponte della Sanità; corso Malta, altezza via Fiume e altezza civico 72.

"In sinergia con la Prefettura, l'Amministrazione si è adoperata - ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - per attivare nel più breve tempo possibile le soluzioni tecniche che consentiranno di ridurre il rischio di incidenti nelle strade più pericolose. Un dovere istituzionale e morale nei confronti di chi è stato vittima e dei suoi familiari ed in generale a tutela della cittadinanza. La Polizia Municipale compie grandi sforzi tutti i giorni, mi appello anche alla coscienza di chi guida: rispettiamo le regole, non distruggiamo le vite" Per altre strade cittadine che facevano registrare un alto tasso di rischio, quali via Nuova Bagnoli, via Diocleziano, via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara, via Francesco Petrarca e via Miano, la Commissione Permanente in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ha disposto l'installazione di una serie di attraversamenti pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento e, nel contempo, rallentare la velocità degli automobilisti. (ANSA).