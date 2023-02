Scudetto Napoli? E' cosa fatta in stampa t-shirt celebrative

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - 'Napoli campione d'Italia 2022-2023'. E' la scommessa di Luca Febbraio, piccolo imprenditore tessile che nel suo laboratorio a Napoli lo sta stampando con largo anticipo su t-shirt celebrative dove c'è anche il terzo scudetto.

'' Credo - dice con un pò di orgoglio all'ANSA - di essere tra i primi a partire con le magliette ma so che sono a decine ora i piccoli laboratori che si stanno attrezzando per le giornate di festa ".

La serigrafia nella zona dei Ponti Rossi sembra una piccola catena di montaggio dove i tre operai e la famiglia di Luca, ognuno con un compito preciso, partecipano alla produzione delle magliette. In citta' il business, anche parallelo, sta sempre di piu' prevalendo sulla scaramanzia e negozi e bancarelle espongono gia' da giorni bandiere e gadget con i fuoriclasse azzurri con il terzo scudetto.

'' Oltre ad essere una bella e sospirata vittoria - spiega Luca - sara' una boccata di ossigeno per la citta' e per molti napoletani che in un modo o nell'altro trarranno vantaggio da questo evento ".

Un effetto domino e benefico ricordato anche nella canzone che Renzo Arbore dedicò a Maradona ed ai protagonisti durante i festeggiamenti del primo scudetto "Nun e' sul 'o pallon. Chist e' 'o scudetto de napulitane" (Non è solo il calcio, ma è lo scudetto di tutti i napoletani, ndr). (ANSA).