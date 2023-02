Università: Napoli; contro calo immatricolazioni fondi Pnrr

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Dodici scuole campane coinvolte, 70 incontri e oltre 200 ore di orientamento per più di 1600 studenti. L'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli è il primo Ateneo campano a 'scendere in campo' nell'attuazione del progetto di "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si partirà venerdì 24 febbraio (ore 14.30) dalle aule del Liceo Pansini di Napoli per un viaggio di due mesi che toccherà anche Avellino e la provincia di Caserta.

"Facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'Università e ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati". È questo in sintesi, si sottolinea, l'obiettivo principale della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" -Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" del Pnrr per la quale l'Italia ha ricevuto 250 milioni di euro suddivisi tra tutti gli Atenei statali e non statali. A loro spetterà un ruolo 'inedito' rispetto alle abituali azioni di orientamento. "Informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di società sostenibili e inclusive; consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e professionale; conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite". Paola Villani, direttore del SOT, il Servizio di Orientamento e Tutorato del Suor Orsola Benincasa, elenca gli obiettivi sottolineando come "già dal 2005 il Suor Orsola prova a svolgere questo nevralgico servizio con la massima terzietà". Lo stesso spirito con cui dal 27 febbraio ripartirà l'appuntamento con l'Open week. "Orientare ad una scelta consapevole i giovani è il nostro obiettivo prioritario - dice il rettore Lucio d'Alessandro - abbiamo messo in campo da anni numerosi provvedimenti di sostegno a questa scelta ponderata". (ANSA).