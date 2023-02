Alta Capacità, 'nel comune di Castelvenere si chiamerà Solopaca'

(ANSA) - BENEVENTO, 22 FEB - "E' uno 'scippo' o uno scherzo di Carnevale? La stazione progettata per la nuova linea ferroviaria dell'Alta Capacità Napoli-Bari e che verrà realizzata interamente nel territorio del comune di Castelvenere si chiamerà Solopaca, stante agli atti ufficiali progettuali".

E' quanto torna a denunciare il Centro Studi "Aldo Moro" di Castelvenere che "già nel 2021 interessò della vicenda l'allora Commissario Prefettizio di Castelvenere Fiorentino Boniello e il delegato della Regione Campania Fernando Errico".

"Entrambi - ricordano gli esponenti del Centro Studi - informarono sia la Regione Campania che la direzione nazionale Rfi Spa che 'c'era un problema in merito al nome della stazione in questione'. Da allora, però, nessuna risposta ufficiale, mentre i lavori proseguono e si continua a ignorare l'errore.

Errare è umano, perseverare no. Perché la direzione commerciale nazionale di Rfi Spa non prende atto delle segnalazioni ricevute? E' tanto difficile e oneroso correggere l'errore? A chi giova continuare a ignorare un errore così palese? Perché gli Enti preposti continuano ad essere 'sordi' o 'ciechi'?" "La vicenda, per quanto ci riguarda, non finisce qui: ci adopereremo di investire del problema il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di far depositare una interrogazione parlamentare perché Castelvenere non può essere 'scippata' del nome su un'opera strategica come l'Altà Capacità", conclude la nota del Centro Studi "Aldo Moro".

