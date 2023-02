Ragazzo aggredito da coetanei con una mazza di ferro

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 20 FEB - E' stato aggredito da un gruppo di coetanei, colpito alla nuca con una mazza di ferro. La vittima dell'aggressione, avvenuta nella tarda serata di ieri a Portici (Napoli) ha appena 17 anni ed è incensurata.

Il ragazzo è ora ricoverato all'ospedale del Mare a Napoli: quando i carabinieri sono giunti sul luogo dell'aggressione lo hanno trovato sanguinante. I militari della locale caserma sono indagando per identificare i responsabili ma anche per stabilire le cause che hanno scatenato il fatto d violenza. (ANSA).