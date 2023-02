Controlli in un'officina: trovati rifiuti, una denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola, insieme a quelli della stazione carabinieri di Tufino e militari dell'Esercito Italiano, hanno effettuato un controllo presso un' officina meccanica di Tufino (Napoli).

Dall'accertamento effettuato presso la ditta è emersa la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tipicamente prodotti dall'attività, secondo i militari) che però privi di documentazione idonea atta a consentire la sussistenza del deposito temporaneo e gli smaltimenti degli stessi, I rifiuti, inoltre, sempre secondo i militari, erano depositati su un'area del piazzale di pertinenza dell'officina per un quantitativo di circa 100 metri cubi.

I militari hanno denunciato il 55 enne, titolare dell'attività, per deposito incontrollato di rifiuti, smaltimento illecito di rifiuti, miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi e scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. L'area di circa 330 mq veniva posta sotto sequestro. (ANSA).