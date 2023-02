'Questo non è amore', studenti in piazza con Polizia di Stato

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 14 FEB - Nel 2022 in Italia sono state 86 le donne vittime di reato (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking) ogni giorno: è uno dei dati contenuti nell'opuscolo realizzato dalla Polizia di Stato 'Questo non è amore' diffuso, questa mattina, a studenti e cittadini in piazza San Ciro a Portici (Napoli). In occasione della ricorrenza di San Valentino, un camper mobile della Polizia di Stato ha fatto tappa nella principale piazza del comune vesuviano dove operatori specializzati della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell'Ufficio Sanitario e del Commissariato di Portici-Ercolano hanno dato consigli utili sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. "Le donne devono sapere che la Polizia di Stato dispone di operatori altamente specializzati e, adesso, sempre più di strutture idonee per raccogliere le dichiarazioni delle vittime in momenti così difficili. Noi facciamo dell'attenzione alle vittime il centro della nostra attività" ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano intervenuto all'iniziativa "Crediamo che l'ammonimento, uno strumento a cui facciamo ricorso sempre di più, sia estremamente efficace perché presenta rischi di recidiva abbastanza bassi. E questo vuol dire che incide in moltissimi casi sul comportamento delle persone. Inoltre, ultimamente abbiamo anche fatto un passo in più prevedendo dei percorsi per i maltrattanti che per noi è un aspetto molto importante". All'iniziativa anche il Centro anti violenza di Portici e l'attore Francesco Di Leva che, insieme agli agenti, ha incontrato studenti di alcuni istituti d'istruzione secondaria superiore. A loro sono stati dati consigli e informazioni utili sulla violenza di genere. In particolare, gli agenti hanno illustrato i primi segnali di violenza che non è solo fisica: se ti controlla gelosamente, se ti umilia e deride anche in presenza di altre persone, se ti colpevolizza, vuol dire che non è amore e occorre chiedere aiuto alla Polizia di Stato, senza aspettare. Tra gli strumenti in campo, il numero della rete nazionale antiviolenza 1522: le operatrici forniranno una risposta rapida ai bisogni delle donne vittime di soprusi e maltrattamenti. (ANSA)