Giovane lupa uccisa nel Beneventano a colpi di fucile

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - Una giovane lupa è stata trovata uccisa nel Beneventano, a Cusano Mutri, in località Ponte di Lavello. Sono stati i carabinieri del gruppo forestale a trovare il corpo senza vita del giovane esemplare.

Ad uccidere il lupo, secondo le prime analisi del veterinario che ha effettuato gli esami sul corpo, sono stati alcuni colpi esplosi da un fucile tipo carabina, circa quattro colpi.

Riscontri sono in corso da parte dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, presso il quale verrà effettuato l'esame autoptico ad opera del medico legale, che stabilirà la causa del decesso ed effettuerà l'accertamento caratteristico per confermarne l'appartenenza alla specie canis lupus. (ANSA).