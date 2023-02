Migranti, attraccata nel porto di Napoli la Sea Eye 4

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Attracco nel porto di Napoli per la nave Sea Eye4. I medici a bordo e gli addetti dell'ong hanno cominciato a far sbarcare i 106 migranti a bordo, partendo dalle venti persone che hanno bisogno di cure mediche e saranno portate all'Ospedale del Mare di Napoli e, per i due minorenni, al Santobono.

"Oggi all'alba, con partenza dall'aeroporto, una squadra con il personale dell'Asl Napoli 1 ha raggiunto l'aeroporto di Pontecagnano e da lì in elicottero, ha raggiunto la nave "Sea Eye 4" con a bordo i migranti e diretta a Napoli. E' stato così possibile effettuare un primo triage con controlli sanitari direttamente a bordo prima dell'arrivo in porto e delle successive operazioni di protezione civile e sanitarie che ha messo in campo la Regione". Lo sottolinea, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aggiunge: "A bordo si è appreso del decesso di un terzo migrante che viaggiava a bordo della nave. All'altezza dello Stretto di Messina è stata lanciata una richiesta di soccorso. Il migrante trasportato in eliambulanza dalla nave all'ospedale di Messina è deceduto poco dopo il ricovero". "Desidero esprimere profondo cordoglio per la morte di uno dei migranti avvenuta nel corso della navigazione in cerca di un approdo, a causa delle sue condizioni divenute critiche. Così come esprimo piena solidarietà e vicinanza ai migranti arrivati a Napoli, dove trovano accoglienza e assistenza - spiega - Voglio ringraziare la nostra Protezione civile e i medici e il personale sanitario dell'Asl e dell'Ospedale del Mare, che stanno mettendo in campo, con slancio e grande impegno, uno sforzo straordinario, garantendo con umanità e professionalità l'assistenza logistica e sanitaria ai migranti". (ANSA).