Rapina in minimarket a Giugliano, indagini Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti presso un minimarket in via Casacelle. Da una prima ricostruzione, 3 persone a volto coperto e armate di pistola si sarebbero fatte consegnare l'incasso. I rapinatori si sarebbero poi allontanati a bordo di uno scooter. Nessun ferito. Nessun colpo d'arma da fuoco esploso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

(ANSA).