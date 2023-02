Anziano travolto e ucciso da uno scooter a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 01 FEB - Un investimento mortale è avvenuto a Salerno sul lungomare Marconi. A perdere la vita è stato un uomo di 84 anni, travolto ed ucciso da uno scooter. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno dal mezzo a due ruote. Il conducente del ciclomotore, un 56enne, ha riportato gravi ferite per le quali è ricoverato al "Ruggi". La vittima (originaria di Roccadaspide ma residente nel capoluogo), invece, è deceduta sul colpo. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da inizio anno è il secondo investimento mortale avvenuto nel centro di Salerno. Il Comune sta valutando le misure da mettere in campo per rendere più sicure le strade del centro: dall'installazione di autovelox fissi alla "zona 30" nelle zone maggiormente a rischio. (ANSA).