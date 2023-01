(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Stop della linea 1 della metropolitana di Napoli domani mattina. Lo annuncia sui canali social l'Anm. L'interruzione del servizio è previsto dalle ore 9.15 alle ore 13.15 "per consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile". Il servizio sarà sospeso sull'intera tratta: Piscinola-Garibaldi.

"Siamo costretti a fare le prove tecniche di giorno a causa di un’agitazione interna ad Afisa, l’Agenzia nazionale sicurezza. Ci sono problemi sindacali che il Mise non risolve e dunque le prove si devono fare di giorno. L’alternativa sarebbe non fare circolare i treni’’, ha detto l’assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Cosenza ha aggiunto: ‘’Noi abbiamo il problema di dover fare prove sistematiche sui treni vecchi e di dovere fare le prove sul secondo nuovo treno. Mi rendo conto che è un disagio importante ma è la scelta del male minore. In questo momento, non c’è alternativa in attesa che l’agitazione termini e si riesca a lavorare di notte’’. Uno stop della metropolitana che si innesta sulla chiusura, a partire dalle ore 6 di oggi e fino alle ore 6 del 2 febbraio, della Galleria Vittoria per consentire le operazioni di rimozione del ponteggio. Un intervento per cui l’amministrazione, per ridurre i disagi alla circolazione, ha riaperto il lungomare su via Partenope.