Anziano travolto e ucciso da motorino elettrico

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 31 GEN - Un uomo di 87 anni è morto questa sera a Torre del Greco (Napoli) a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di via Scappi, non distante dalla rotonda posta a ridosso del casello autostradale.

Da una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, l'anziano, F.S. (queste le iniziali), sarebbe stato investito da un motociclo elettrico mentre tentava di attraversare la strada.

L'impatto è stato fortissimo e per l'ottantasettenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi del caso, gli agenti di polizia municipale, mentre medici e infermieri delle ambulanze giunte hanno potuto prestare soccorso solo al motociclista, trasferito all'ospedale del mare con una ferita alla nuca. L'uomo sarebbe in gravi condizioni ma al momento non in pericolo di vita.

Aperta un'inchiesta per omicidio stradale: la salma dell'anziano è stata sequestrata in attesa dell'autopsia.

