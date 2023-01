Agricoltura: Bonifica e sviluppo al Sud, un libro

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 30 GEN - Presentato il libro 'La bonifica e lo sviluppo dell'agricoltura nell'Italia meridionale' del professore Alessandro Santini, nella Sala Cinese della Reggia di Portici (Napoli) dove ha sede il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II. "La storia della bonifica nel Meridione è una storia che si sta dimenticando ma è quella che ha determinato i cambiamenti del territorio, dell'uso del territorio e di tutte le pianure del Mezzogiorno" ha detto Santini, docente emerito di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. "Il problema della bonifica e dell'irrigazione sono strettamente connessi e questo volume giunge in un momento in cui si sente l'esigenza di agire perché gli eventi calamitosi, le siccità e i danni si susseguono con grande frequenza" . A portare i saluti Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria "Il libro ci racconta un processo evolutivo, un cambiamento del territorio e la preparazione che l'uomo ha fatto per adattarlo e renderlo utile alle proprie attività produttive. Attività produttive che risultano essere una importante realtà per l'economia territoriale e nazionale, target importanti delle innovazioni tecnologiche che noi ricercatori prepariamo e che sono pronte per essere adattate a questo territorio nel quale insistono i professionisti che noi formiamo: agronomi e tecnologi alimentari". Dopo i saluti di Stefano Mazzoleni, direttore del Centro Museale MUSA 'Musei delle Scienze Agrarie' dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di Emilia Cangiano presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania ha preso la parola Simona Angelini, direttrice generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha detto: "A breve uscirà un bando che metterà 400 milioni di euro sulle macchine innovative per l'agricoltura a carico dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione". Una tavola rotonda, conclusa dall'intervento di Mariella Passari, direttore generale dell'Assessorato Agricoltura Regione Campania, ha fatto il punto con l'ausilio di slide su alcuni interventi di bonifica in Italia. (ANSA)