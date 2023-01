Sorpreso a spacciare a Scampia, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Un 36enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia a Scampia per detenzione e spaccio di droga.

I fatti risalgono a ieri sera quando gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi dei porticati di uno stabile un uomo che, in cambio di denaro, prelevava qualcosa da un'intercapedine ricavata nel muro e la consegnava ad una persona, che si è poi allontanata velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 90 euro, mentre nell'intercapedine hanno rinvenuto 11 bustine con circa 14 grammi di marijuana e 9 stecche di hashish del peso di circa 34 grammi. (ANSA).