Rapina a furgone Poste, sparatoria con guardie giurate

(ANSA) - CASERTA, 27 GEN - Una banda armata ha assaltato un furgone portavalori all'esterno di un ufficio postale di Maddaloni (Caserta) mettendo a segno un colpo da 50mila euro.

Durante la fuga a bordo di un Suv, i banditi sono stati inseguiti da un'auto di una società di vigilanza privata che passava davanti all'ufficio e aveva notato i movimenti dei banditi, e c'è stato - come accertato dai carabinieri della locale Compagnia - anche uno scambio di colpi d'arma da fuoco, partiti prima dall'auto dei banditi e a cui i vigilanti hanno risposto; nessuno però è rimasto ferito. È accaduto stamattina alle 8 in via Napoli a Maddaloni, poco prima dell'apertura dell'ufficio postale. I malviventi - erano in quattro - si sono avvicinati alla guardia giurata che stava per inserire il sacco con i 50mila euro nella cassa continua esterna, da cui poi i dipendenti prelevano i contanti per metterli nella cassaforte o nel bancomat; sotto la minaccia di una pistola, il vigilante è stato fatto sdraiare a terra e i banditi si sono impossessati del sacco per poi fuggire a tutta velocità a bordo di un Suv. Un'auto della società di vigilanza Rangers è passato proprio in quel momento ed ha iniziato ad inseguire l'auto dei malviventi, da cui sono stati esplosi colpi di pistola; anche i vigilanti hanno risposto al fuoco, quindi l'auto dei banditi si è dileguata. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale.

(ANSA).