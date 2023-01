Giornata memoria:De Luca, deve ricordarci i valori umani

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - "Oggi è la Giornata della Memoria, in cui ricordiamo lo sterminio degli ebrei in Europa, con sei milioni di morti. La ricordiamo nell'anniversario in cui le truppe russe occuparono il campo di sterminio di Auschwitz e deve ricordarci i valori umani fondamentali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla sua rubrica del venerdì su Facebook. "Questa data viene ricordata - ha detto il governatore - con passione e angoscia da Liliana Segre, Edith Bruck, dai tanti che hanno vissuto quella tragedia. La giornata rischia di diventare una scadenza burocratica e liturgica, credo invece che dobbiamo ricordarla perché il mondo contemporaneo vive momenti di nuova barbarie, della guerra in Ucraina, di violenze contro donne e ragazze in Iran, della mutilazione di vita per donne in Afghanistan e tante forme di piccola violenza quotidiana che tocca le giovani generazioni. Viviamo oggi la Giornata della Memoria cercando di immaginare quelle notti quando nazisti e fascisti andavano in case di ebrei a prelevare madri e padri o anche i bimbi, proviamo a immaginare che possano essere nostri padri, madri, figli e fratelli. Immaginiamo i nostri cari presi di notte, caricati su un treno e mandati in campi di concentramento. Immaginiamo momenti di barbarie e disumanità in cui esseri umani nella civilissima Europa hanno espresso la propria bestialità. Io oggi penso a chi ha avuto la forza di resistere alla violenza e lottare per la libertà, mi viene voglia di inchinarmi davanti a sacrificio e coraggio di tanti esseri umani. La Giornata della Memoria va indirizzata ai giovani per cancellare violenza, bullismo, offesa a disabili".

