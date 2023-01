Champions: Einthract a tifosi, non prenotate un hotel a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - "A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni di precedenti avversari internazionali dell'SSC Napoli, non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni prossimi alla partita in qualità di tifoso dell'Eintracht, soprattutto vestendo l'abbigliamento da tifoso". E' quanto ha scritto il club tedesco Eintracht Francoforte sul proprio sito web ufficiale nella notizia dedicata al via della vendita dei biglietti per la trasferta a Napoli di Champions League per il match di ritorno del 15 marzo.

I biglietti sono in vendita a 66 euro e il club tedesco spiega che a causa dell'elevata domanda prevista, "si devono prevedere massicci tagli delle assegnazioni. Da qui la richiesta a tutti i clienti, e in particolare ai fan club, di dare priorità a loro stessi. I biglietti vengono emessi nell'ordine in cui sono stati specificati gli aventi diritto nel modulo d'ordine". (ANSA).