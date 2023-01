Mann inclusivo in una App, 27 video-guide per non udenti

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Mann museo inclusivo in una App: sono ventisette le nuove video-guide destinate a visitatori sordi realizzate grazie al progetto "E.LIS.A- Enjoy Lis art.

Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania", promosso dall'Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, giunto alla conclusione dopo le tappe a Pompei e Capodimonte.

"Diversità è ricchezza, il museo inclusivo è un sogno che si corona. Sono tanti i pubblici che devono entrare in contatto con la bellezza. Oggi è la festa di tutti" ha detto il direttore del Mann Paolo Giulierini accogliendo nell'Auditorium gli speciali visitatori. A coordinare la rete è Ifel Campania con il contributo di consorzi territoriali dei servizi sociali.

"Dobbiamo andare oltre gli stereotipi. Molti rimangono ancorati a preconcetti. Condividere e includere non significa riferirsi solo ai bisogni essenziali, ma adottare una forma mentis comune", ha sottolineato l'assessore Lucia Fortini.

Le video-guide partono dall'atrio e dalla statua di Ferdinando di Borbone, opera di Antonio Canova. In pillole di tre minuti, in Lis (lingua italiana dei segni) e in Is (lingua internazionale dei segni) con sottotitoli in italiano e inglese, il visitatore attraversa la collezione Farnese, la sezione Egizia, le sale di mosaici, affreschi e oggetti quotidiani dalle città vesuviane, la Villa dei Papiri e la Magna Grecia.

L'itinerario è disponibile per tutti i visitatori su app Caronte (gratuita su Google Play Sore e app store), realizzata da Artware.

Da remoto la video guida è disponibile sul canale YouTube del museo. L'itinerario è corredato da una mappa. Coordinatrici per il Mann - Servizi educativi Lucia Emilio ed Elisa Napolitano con Angela Rita Vocciante e Annamaria Di Noia. (ANSA).