Giornata memoria, a Caserta il concerto Jazz and Shoah

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Jazz and Shoah, lo spettacolo voluto dall'Istituto italiano di cultura Bruxelles nel 2022 e dal maestro Angelo Gregorio debutta in Italia il 27 gennaio al Teatro Comunale di Caserta alle ore 19.15. Il progetto nasce per raccontare la sconosciuta storia di 15 musicisti jazz del campo di concentramento di Terezin. L'evento, promosso dall'attuale dirigente dell'Area promozione Cultura e Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Sabbatini, vuole adoperare l'arte musicale come atto di resistenza. Attraverso libri, pubblicazioni scientifiche e articoli, il sassofonista Gregorio riesce a scrivere un testo appassionante che racchiude le vicende dei musicisti deportati. Dopo il controllo della Gestapo su Theresienstadt nel 1940, il ghetto ebraico della città ceca divenne presto un punto di arrivo per numerosi ebrei provenienti da tutta la Cecoslovacchia occupata dai tedeschi. Tra i protagonisti di questa vicenda c'è Erik Volgel alla ricerca di un locale swing dove ritrovarsi con altri musicisti di jazz. Il trombettista austriaco incontra il chitarrista Coco Schumann nel jazz club di Terezin dando vita ai "The Ghetto Swingers". Con l'arrivo della Croce Rossa nel campo di Terezin, il 23 giugno 1944 fu chiesto all'orchestra di preparare un repertorio e di esibirsi durante una ripresa cinematografica. I nazisti promisero ricompense a tutti, e la libertà dopo la ripresa del film, invece vennero deportati ad Auschwitz e molti di loro direttamente nella camera a gas.

L'Orchestra Jazz & Shoah conta sei maestri poli strumentisti (con gli arrangiamenti di Angelo Gregorio al sassofono e canto, suoneranno: Julien Gillain al violino, pianoforte e canto; Thimote Lemaire al trombone; Gabriele Pagliano al contrabbasso; Cyranò Vatel alla chitarra e Lucas Vanderputten alla batteria) per dare voce alla storia dei Ghetto Swingers. Alla fine di ogni brano una serie di diapositive scelte dalla Fondation de la Mémoire Contemporaine de Bruxelles dà peso e rende ancora più interattiva la parte narrativa. (ANSA).